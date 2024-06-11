«Это был бы важный шаг в карьере». Андрес Фелис — о возможном переходе в «Реал»

Доминиканский разыгрывающий испанской команды «Ховентуд» Андрес Фелис рассказал, что близок к тому, чтобы стать игроком «Реала».

«Сейчас я не могу вам рассказать или дать подробности об этом, потому что пока нет ничего официального. Я просто следую указаниям своего представителя. Конечно, я бы хотел перейти в «Реал». Это одна из лучших команд в мире, и это было бы очень важным шагом в моей карьере», — приводит слова Фелиса Eurohoops.

Помимо Фелиса, в следующем сезоне к «Реалу» присоединится канадец Ксэвьер Ратэн-Мэйс, который доминировал в Единой лиге ВТБ, играя за БК «Енисей», и, по данным Eurohoops, он уже подписал однолетний контракт.

Поражение «Реала» «Панатинаикосу» в финале Евролиги. Видеоролик: