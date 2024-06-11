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Маркус Ховард пропустит квалификационный турнир на Олимпиаду

Маркус Ховард пропустит квалификационный турнир на Олимпиаду
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Защитник «Басконии» Маркус Ховард не будет участвовать в олимпийском отборочном турнире в июле, несмотря на то что он получил разрешение от ФИБА. Об этом сообщает Basket News.

Федерация баскетбола Пуэрто-Рико опубликовала список окончательного состава, который будет участвовать в олимпийском квалификационном турнире в Сан-Хуане. Его возглавил разыгрывающий «Нью-Орлеана» Хосе Альварадо.

Отсутствие Ховарда связано с личными обстоятельствами. Его жена Пейтон должна родить примерно в то время, когда начнётся отборочный турнир, по информации газеты El Correo.

Пуэрто-Рико будет играть в группе B вместе с Италией и Бахрейном. Две лучшие команды группы сыграют в полуфинале против двух лучших команд из группы A, в которую входят Литва, Мексика и Кот-д'Ивуар. Победитель турнира получит право на участие в Олимпийских играх в Париже 2024 года.

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