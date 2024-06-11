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Инсайдер The Athletic: у «Лейкерс» нет чёткого плана B в поиске тренера

Инсайдер The Athletic: у «Лейкерс» нет чёткого плана B в поиске тренера
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У «Лос-Анджелес Лейкерс» нет чёткого плана B в деле поиска нового тренера. Об этом сообщает инсайдер The Athletic Йован Буха.

«Когда я разговаривал сегодня с разными людьми, стало понятно, что в этой ситуации у «Лейкерс» нет чёткого плана B.

Думаю, что, скорее всего, они просто выждут дней пять и вернутся к варианту с Джей Джей Редиком, попытаются исправить все разногласия и просто сделать его фаворитом, или назовите как угодно, но снова попытаются подписать его. И это будет самым вероятным результатом.

Но сегодняшние разговоры с людьми внутри и за пределами организации вызвали неоднозначную реакцию о возможном альтернативном варианте», — сказал Буха в выпуске на своём YouTube-канале.

Ранее журналист Hoopswire Сэм Эмико высказал мнение, что Дэн Хёрли не примет предложение «Лос-Анджелес Лейкерс» стать главным тренером команды.

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