Обозреватель ESPN Зак Лоу: работа в «Лейкерс» не так уж и привлекательна

Обозреватель ESPN Зак Лоу высказался о решении Дэна Хёрли отклонить предложение руководства «Лос-Анджелес Лейкерс» стать новым главным тренером команды.

«Дэн Хёрли – король студенческого баскетбола, а работа в «Лейкерс» не такая уж и привлекательная. Почти каждый год они играют в плей-ин, а соперники по конференции становятся всё сильнее. Каждый год им приходится бороться, чтобы выйти в плей-офф.

Леброну почти 40 лет. Каковы перспективы команды после того, как он уйдет? Их нельзя назвать твёрдыми претендентами на чемпионство. Они каждый раз увольняют тренеров, невзирая на контракты. Вполне возможно, что в будущем они станут заурядной командой», – приводит слова Лоу The Sports Rush.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Университета Коннектикут Дэн Хёрли отклонил предложение «Лос-Анджелес Лейкерс», по которому ему предлагали шестилетний контракт с клубом на сумму порядка $ 70 млн.