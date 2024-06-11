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Кевин Дюрант послал хейтера на работу

Кевин Дюрант послал хейтера на работу
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Форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант вступил в перепалку со своим хейтером, который решил рассказать игроку, как искупить своё карьерное наследие.

«Единственный способ, которым Кевин Дюрант сможет искупить своё наследие, — это если он вернётся в «Оклахома-Сити Тандер» и выиграет с ними их первый титул.

Это будет в стиле Леброна Джеймса. Тогда все его грехи будут прощены. Ты как, Кевин?» — написал фанат в социальной сети X (ранее Twitter).

«Ты не бог. Иди собирайся на работу», — ответил ему Дюрант.

Напомним, в первом раунде плей-офф НБА «Финикс» встречался с клубом «Миннесота Тимбервулзв» и проиграл ему во всех матчах (0-4 в серии). Во время этих матчей болельщики команды освистывали своих игроков.

Кевин Дюрант попал во вторую пятёрку символической сборной Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2023/2024.

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