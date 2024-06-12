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«Лейкерс» столкнулись с неудачами в поиске главного тренера

Баскетбольная команда «Лос-Анджелес Лейкерс» столкнулась с неудачами в поиске главного тренера из-за упущенных возможностей. Об этом сообщает Fadeaway World.

Первоначально у «Лейкерс» был пул кандидатов, включая Джеймса Боррего, Кенни Аткинсона и Джей Джей Редика. Звёздный форвард команды Энтони Дэвис отдавал предпочтение Боррего, потому что работал с ним ранее.

Дэн Хёрли отклонил предложение команды в размере $ 70 млн, чтобы остаться со сборной Университета Коннектикут и побороться за третий подряд национальный титул. Эксперт Брайан Уиндхорст предположил, что «Кливленд Кавальерс» сейчас пытается подобраться к Боррего.

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» уволило главного тренера Дарвина Хэма, проработавшего в Калифорнии два сезона. При нём команда дошла до финала Западной конференции.