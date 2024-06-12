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В НБА рассказали, в каких городах могут появиться новые клубы лиги

В НБА рассказали, в каких городах могут появиться новые клубы лиги
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Комиссионер НБА Адам Сильвер рассказал о планах лиги по включению в свой состав новых клубов.

«Нам нужно понять наши долгосрочные отношения с телевидением, прежде чем мы начнём расширяться. Сейчас мы находимся в процессе заключения сделок. Решение о расширении пока не принято. Но не думаю, что есть какие‑либо сомнения в том, что со временем лига сможет позволить себе ещё две команды. В этом заинтересован рынок. Как только мы завершим сделки с медиа — займёмся этим вопросом. Были разговоры о возможном возвращении в Сиэтл. Лас‑Вегас заинтересован в своём клубе. Однажды появится команда в Мехико», — приводит слова Сильвера BasketNews.

С 2004 года в состав Национальной Баскетбольной Ассоциации входят 30 североамериканских клубов. 29 команд представляют 27 городов Соединённых Штатов Америки, один — канадский Торонто. По два клуба НБА располагается в Лос-Анджелесе («Лос-Анджелес Лейкерс» и «Лос-Анджелес Клипперс») и Нью-Йорке («Нью-Йорк Никс» и «Бруклин Нетс»).

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