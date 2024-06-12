Источник: УНИКС и Велимир Перасович близки к продлению контракта

УНИКС близок к тому, чтобы активировать опцию в контракте главного тренера команды Велимира Перасовича, сообщает «Перехват». Нынешнее соглашение, подписанное прошлым летом, работает по схеме «1+1», но пока ни тренер, ни клуб не активировали опцию второго сезона.

Хорватский специалист тренирует казанцев с 2021 года. Главным достижением наставника является выигрыш Единой лиги в сезоне-2022/2023, что стало первым чемпионством УНИКСа в турнире. В минувшем сезоне УНИКС снова вышел в финал, но уступил ЦСКА со счётом 1-4.

Велимир Перасович — профессиональный тренер с 2003 года. Он работал в родной Хорватии, Испании и Турции, прежде чем оказаться в России.

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