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«Все подумали, что это мой психологический трюк». Джейсон Кидд — о Джейлене Брауне

«Все подумали, что это мой психологический трюк». Джейсон Кидд — о Джейлене Брауне
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Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд объяснил, почему на днях сделал заявление о том, что лучшим игроком «Бостон Селтикс» является форвард Джейлен Браун. Напомним, «Даллас» и «Бостон» встречаются в текущей финальной серии НБА.

«Мой комментарий про Брауна образовался после того, как я просмотрел ряд матчей «Бостона». А затем я ещё увидел первую игру финала, и я ещё раз увидел, что да, он лучший. А ещё у нас есть связь, ведь мы оба прошли «Беркли».

Все подумали, что мои слова являются психологическим трюком. Это не так, я просто выразил своё мнение. А если это вызвало у них такой переполох, то уж извините, в моих планах такого не было (смеётся)», — заявил Кидд на радио SiriusXM NBA.

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