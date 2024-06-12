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Лука Дончич имеет более низкую точность штрафных в играх финала, чем Шакил О`Нил

Лука Дончич имеет более низкую точность штрафных в играх финала, чем Шакил О`Нил
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Словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич в двух играх финала бросает штрафные с точностью 46,2%. Таким образом, Дончич имеет более низкий процент попадания штрафных в финальных играх, чем легендарный центровой Шакил О`Нил (48,6%), имеющий репутацию плохого исполнителя с линии.

По ходу регулярного сезона-2023/2024 Дончич бросал штрафные с точностью 78,6%. По ходу постсезона точность снизилась до 77,6%.

В финальной серии с «Бостон Селтикс» Дончич в среднем набирает 31 очко, 10,5 ассиста и шесть результативных передач. Напомним, техасский коллектив уступает «кельтам» со счётом 0-2. Следующие две игры пройдут в Далласе, ближайшая — 13 июня в 3:30 мск.

Президент «Реала» прилетел в США, чтобы поддержать Дончича

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