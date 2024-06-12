Тренер «Бостона» сравнил отношение СМИ к Тейтуму с критикой бразильских футболистов

Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла сравнил критику форварда команды Джейсона Тейтума с тем, как относятся в футболе к бразильским игрокам.

«То, как критично относятся люди к бразильским футболистам, походит на то, как в Америке относятся к своим звёздным спортсменам. Вспомните, как все относились к Неймару. Скоро с этим столкнётся Эндрик. Неймар был первой бразильской суперзвездой в эру социальных сетей. На них жёстко давят, от них многого ждут. То же самое можно сказать и о Джейсоне Тейтуме.

Я изучаю футбол усиленно, поскольку считаю, что мы находимся в похожих условиях, много схожих процессов. «Бостон», по сути, также велик в баскетболе, как сборная Бразилии в футболе. Поэтому давление и уровень ожиданий схожий», — заявил Маззулла на пресс-конференции.

Тренер «Бостона» Маззулла защищается против Порзингиса