Джавонта Хоукинс покинул «Самару»

Баскетболист «Самары» Джавонта Хоукинс покинул команду по истечении контракта, сообщает пресс-служба клуба. Американец отыграл в российском клубе полноценный сезон.

«Мы благодарим Джавонту за время, проведённое в «Самаре», и желаем ему удачи в дальнейшей карьере!» — сообщается в заявлении клуба.

В минувшем сезоне Хоукинс сыграл в 43 матчах, где в среднем набирал 11,1 очка, несмотря на то что большую часть встреч начинал на скамейке. Джавонта попадал 49,1% двухочковых и 36,4% трёхочковых.

Перед переходом в «Самару» Хоукинс играл в чемпионатах Германии, Франции, Греции и Финляндии. В США у игрока закрепиться не получилось, спустя пять лет на студенческом уровне Хоукинса не выбрали на драфте 2017 года.

Самый низкий баскетболист