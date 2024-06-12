Ник Янг: Стефен Карри плакал из-за того, что упустил шанс выиграть MVP финала в 2018-м

Экс-игрок НБА Ник Янг поделился подробностями из сезона-2017/2018, когда выступал за «Голден Стэйт Уорриорз» в чемпионский сезон.

«Я помню, в финале того года Карри и Дюрант были наравне в гонке за MVP финала. Затем у Стефа случилась одна плохая игра в серии, а Дюрант, наоборот, набрал много очков. В итоге после игры Карри сидел в раздевалке с опущенной головой и почти что плакал. И это после победы команды! Но он очень хотел завоевать MVP финала.

Дюрант вообще пытался передать ему эту награду, потому что Кевин уже её выиграл в прошлом году, но не промахиваться же ему специально!» — заявил Янг на шоу Gil`s Arena.

Карри смог выиграть MVP финала впервые только в 2022 году.

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