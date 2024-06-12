«Мы не гнались за популярностью». Член комитета сборной США — о непопадании Кларк на ОИ

Член комитета сборной США по формированию состава Джен Ризотти объяснила, почему звезда WNBA Кейтлин Кларк не попала в ростер национальной команды на Олимпийские игры в Париже 2024 года.
«В задачи нашего комитета не входит обязанность следить за тем, сколько людей будут смотреть игры сборной. Популярность, ТВ-рейтинги и продажи джерси — не то, на что мы опираемся при выборе баскетболисток. Наша задача — собрать наилучшую команду.
Если бы мы опирались на популярность, то пришлось бы вычёркивать из сборной куда более опытных и разносторонних спортсменок, которые нам нужны», — приводит слова Ризотти Courtside Buzz.
Напомним, Кларк стала звездой студенческого баскетбола и была задрафтована «Индианой Фивер» под первым номером на драфте WNBA 2024 года.