Бареа: Лука может стать величайшим в истории, но лучшим «Мавериком» всегда будет Дирк

Чемпион НБА 2011 года в составе «Даллас Маверикс» Джей Джей Бареа ответил на вопрос, является ли словенский разыгрывающий Лука Дончич величайшим игроком в истории команды.

«Нет, Дирк будет всегда лучшим в истории «Маверикс». Вообще никак по-другому не может быть. Лука может стать величайшим в истории баскетбола, но лучшим «Мавериком» всё равно останется Новицки», — заявил Бареа на шоу Run It Back.

Дирк Новицки обладает рекордом НБА по количеству сезонов, проведённых в одной франшизе — 21. Дирк принёс «Далласу» первое и единственное чемпионство в истории команды в 2011 году. Также Новицки выводил «Маверикс» в финал 2006 года.

Дончич имеет шанс принести второе чемпионство «Маверикс».

«Даллас» провёл церемонию открытия статуи Дирку Новицки