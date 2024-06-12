Форвард ЦСКА Антон Астапкович во второй раз стал отцом

В супружеской паре форварда ЦСКА Антона Астапковича и его жены Елены родился сын. Этот ребёнок стал вторым для российского баскетболиста.

«С новорождённым! Поздравляем форварда нашей команды Антона Астапковича с рождением сына! Сегодня в семье Антона и его супруги Елены случилось пополнение: на свет появился сын!

Рост новорождённого — 58 см, вес — 4388 г. Счастливые родители также воспитывают сына Марка (2020 г. р.). Желаем всей семье крепкого здоровья, благополучия и большого счастья!» — говорится в официальном заявлении клуба.

Астапкович выступал в ЦСКА с 2015 по 2018 год, после чего провёл три года в «Пари Нижний Новгород». В 2022 году Антон вернулся в состав армейцев и смог выиграть титул Единой лиги в минувшем сезоне.

Сколько метров в самом высоком баскетболисте: