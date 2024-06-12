Михаил Беленицкий подписал контракт с УНИКСом на два сезона

Баскетболист УНИКСа Михаил Беленицкий подписал контракт с командой по схеме «1+1», сообщает пресс-служба клуба. Напомним, игрок перешёл в казанскую команду перед началом минувшего плей-офф из «Пари Нижний Новгород» на правах аренды.

Беленицкий успел сыграть 17 матчей в составе УНИКСа, где в среднем набирал 4,5 очка и 2,5 подбора. Вместе с командой Михаил смог пробиться в финал Единой лиги, где казанцы уступили ЦСКА со счётом 1-4.

В 2019 году у Михаила была возможность поступить учиться в США, но он принял решение подписать профессиональный контракт с «Нижним Новгородом», где провёл пять лет. 21-летний форвард в 2023 году дебютировал за сборную России.

Главный тренер УНИКСа, видимо, остаётся: Источник: УНИКС и Велимир Перасович близки к продлению контракта

Баскетбольный тренер упал на паркет во время матча: