Кристапс Порзингис может больше не сыграть в финале нынешнего сезона НБА

Центровой «Бостон Селтикс» Кристапс Порзингис может больше не помочь команде в финальной серии с «Даллас Маверикс», сообщает известный инсайдер Адриан Войнаровски в эфире шоу NBA Countdown.

Ранее сообщалось, что Порзингис не сыграет в третьем матче финальной серии НБА с «Даллас Маверикс» из-за травмы. Игрок получил новое повреждение, которое не связано с его предыдущим растяжением икроножных мышц. У игрока диагностировали разрыв медиального ретинакулюма, что привело к вывиху сухожилия задней большеберцовой мышцы.

Третий матч финальной серии пройдёт сегодня, 13 июня. На данный момент счёт в серии 2-0 в пользу «Бостона». Четвёртый матч серии запланирован на 15 июня.

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