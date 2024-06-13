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Кристапс Порзингис может больше не сыграть в финале нынешнего сезона НБА

Кристапс Порзингис может больше не сыграть в финале нынешнего сезона НБА
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Центровой «Бостон Селтикс» Кристапс Порзингис может больше не помочь команде в финальной серии с «Даллас Маверикс», сообщает известный инсайдер Адриан Войнаровски в эфире шоу NBA Countdown.

НБА - плей-офф . Финал. 3-й матч
13 июня 2024, четверг. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Перерыв
51 : 50
Бостон Селтикс
Бостон
Даллас Маверикс: Экзам, Харди, Лайвли, Пауэлл, Грин, Лоусон, Хардуэй-младший, Ирвинг, Проспер, Гэффорд, Вашингтон, Клебер , Джонс, Дончич, Моррис
Бостон Селтикс: Тейтум, Холидэй, Браун, Уайт, Притчард, Бриссетт, Тиллман, Уолш, Хозер, Корнет, Хорфорд, Спрингер, Михайлюк, Кета

Ранее сообщалось, что Порзингис не сыграет в третьем матче финальной серии НБА с «Даллас Маверикс» из-за травмы. Игрок получил новое повреждение, которое не связано с его предыдущим растяжением икроножных мышц. У игрока диагностировали разрыв медиального ретинакулюма, что привело к вывиху сухожилия задней большеберцовой мышцы.

Третий матч финальной серии пройдёт сегодня, 13 июня. На данный момент счёт в серии 2-0 в пользу «Бостона». Четвёртый матч серии запланирован на 15 июня.

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