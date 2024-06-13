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Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум рассказал о критике в свой адрес

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум рассказал о критике в свой адрес
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Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум после третьего матча финальной серии плей-офф НБА рассказал о критике, которая поступает в его сторону.

«В начале карьеры ты набираешь очки и статистику, но потом тебе говорят: «Ты всё равно не выиграл». А теперь, когда ты в состоянии выиграть чемпионат, ты уже недостаточно зарабатываешь очков», — рассказал Тейтум в интервью NBA TV.

Ранее в американском Далласе завершился третий матч финальной серии плей-офф НБА между «Даллас Маверикс» и «Бостон Селтикс», в котором гости одержали победу со счётом 106:99 и теперь выигрывают в серии 3-0. Джейсон Тейтум набрал в этом матче 31 очко, установив клубный рекорд по результативности в финальных матчах вместе со своим сокомандником Джейленом Брауном.

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