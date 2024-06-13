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«Селтикс» — шестой клуб, выигравший 10 матчей подряд в одном постсезоне

«Селтикс» — шестой клуб, выигравший 10 матчей подряд в одном постсезоне
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Сегодня, 13 июня, «Бостон Селтикс» обыграл на выезде «Даллас Маверикс» в третьем матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) со счётом 106:99.

Для «Бостона» это уже 10-я победа подряд. До этого команда Джо Маззуллы четырежды подряд обыграла «Индиану Пэйсерс» в финале Восточной конференции, а перед этим выиграла три последних матча в серии с «Кливленд Кавальерс».

«Бостон Селтикс» стал шестым клубом, который выиграл 10 или более игр в одном постсезоне. Всего таких случаев было девять.

Остальные восемь:
2017 «Голден Стэйт Уорриорз» — 15 (побед подряд).
1999 «Сан-Антонио Спёрс» — 12.
2001 «Лос-Анджелес Лейкерс» — 11.
1989 «Лос-Анджелес Лейкерс» — 11.
2017 «Кливленд Кавальерс» — 10.
2016 «Кливленд Кавальерс» — 10.
2012 «Сан-Антонио Спёрс» — 10.
2003 «Бруклин Нетс» — 10.

Четвёртый матч серии, который может принести «Селтикс» чемпионское звание, также состоится в Далласе и пройдёт в ночь с 14 на 15 июня мск.

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