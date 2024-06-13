«Всё кончено». Стивен Эй Смит — о серии «Далласа» с «Бостоном»

Известный телеведущий, эксперт ESPN Стивен Эй Смит считает, что в финальной серии НБА между «Даллас Маверикс» и «Бостон Селтикс» всё кончено.

«Бостон» заслуживает всяческого уважения. Все игроки заслужили этот успех и внесли свой вклад в отсутствие травмированного Кристапса Порзингиса.

У меня есть вопросы к двум игрокам «Маверикс». Во-первых, это Тим Хардуэй, который провёл в игре 19 минут и не набрал вообще ничего (в его активе три подбора. – Прим. «Чемпионата»). У него даже нет фола. Просто унизительное выступление.

Также я не впечатлён игрой Луки Дончича. Да, у него 27 очков, но с 27 попыток. Кайри Ирвинг нащупал его темп. Лука передерживал мяч. Единственное, что он делал больше других, – это спорил с арбитрами. Я не удивлён, что его в итоге удалили.

Всё в этой серии кончено», – сказал Стивен Эй Смит в выпуске NBA Countdown на ESPN.

Сегодня, 13 июня, «Бостон Селтикс» обыграл на выезде «Даллас Маверикс» в третьем матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) со счётом 106:99 и повёл в серии 3-0.

Четвёртый матч серии, который может принести «Селтикс» чемпионское звание, также состоится в Далласе и пройдёт в ночь с 14 на 15 июня мск.