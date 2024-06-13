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Ник Калатес подтвердил уход из «Фенербахче»

Ник Калатес подтвердил уход из «Фенербахче»
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Ник Калатес подтвердил уход из турецкого клуба «Фенербахче».

«Я очень счастлив, что играл в этой команде. Мы были как семья. В такой команде каждый может играть очень хорошо. Конечно, мне немного грустно, мне нравилось играть перед этими болельщиками. По крайней мере, я считаю, что ухожу по-хорошему. Я очень благодарен за все возможности, которые дал мне «Фенербахче», — приводит слова Калатеса издание Eurohoops.

Греческий защитник, судя по всему, переходит в БК «Монако», который «Фенербахче» победил в четвертьфинальной серии Евролиги.

35-летний баскетболист ранее выступал за «Барселону» и «Панатинаикос», а также провёл два года в НБА, будучи игроком «Мемфис Гриззлиз». На раннем этапе своей карьеры Калатес провёл сезон в «Локомотиве-Кубань».

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