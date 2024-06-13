Чус Матео подпишет новый контракт с мадридским «Реалом» — As

Чус Матео вскоре продлит на два года контракт с «Реалом» Мадрид и останется главным тренером «сливочных» до 2026 года. Об этом сообщает испанское издание As.

55-летний специалист начал работать в «Реале» в 1990 году, сперва тренером академии, затем ассистентом главного тренера. В июле позапрошлого года «Реал» объявил о назначении Чуса Матео главным тренером команды вместо Пабло Ласо, который месяцем ранее перенёс инфаркт.

Если Матео отработает весь срок по новому контракту, то проведёт четыре полных сезона в качестве главного тренера «Реала». С 1989 года это удавалось только Ласо (2011–2022).

Под руководством Матео «Реал» Мадрид выиграл прошлогоднюю Евролигу, а в этом году занял в ней второе место, уступив в финальном матче греческому «Панатинаикосу» со счётом 80:95.

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