Джаред Харпер покинул «Валенсию»

Защитник «Валенсии» Джаред Харпер покинул команду, сообщает пресс-служба команды. Американец присоединился к испанскому клубу в 2022 году, а в 2023-м продлил контракт ещё на год. Перед сезоном-2024/2025 он станет свободным агентом.

«Клуб хочет поблагодарить Харпера за профессионализм, преданность делу и работу, которую он проделал, играя в джерси «Валенсии», и желает ему всего самого наилучшего в будущем – как в профессиональном, так и в личном плане», — сообщается в заявлении клуба.

За два года в Евролиге 26-летний баскетболист в среднем набирал 9,6 очка и 2,8 передачи за игру. В В Национальной баскетбольной лиге он сыграл 16 матчей, выступая за «Финикс Санз», «Нью-Йорк Никс» и «Нью-Орлеан Пеликанс».