Джейсон Тейтум: Джру Холидэй поднимает уровень всех игроков в защите

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум лестно выказался о своём товарище по команде – разыгрывающем Джру Холидэе.

«До сих пор не понимаю, как нам позволили заполучить его. Но я рад, что сейчас он играет в нашей команде, нам очень повезло. Он имеет опыт чемпионства и сейчас играет на результат. И самое главное, он поднимает уровень всех игроков в защите. Никто не хочет быть слабым звеном, поэтому все тянутся за ним, чтобы соответствовать его уровню», – сказал Тейтум в выпуске NBA GameTime на YouTube-канале Bleacher Report.

В сентябре 2023 года Холидэй был обменян в «Портленд Трэйл Блэйзерс», а через четыре дня — в «Бостон Селтикс».

В апреле 2024 года Холидэй подписал с «Селтикс» четырёхлетний контракт на $ 135 млн, который будет действовать до конца сезона-2027/2028.

Сегодня, 13 июня, «Бостон Селтикс» обыграл на выезде «Даллас Маверикс» в третьем матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) со счётом 106:99 и повёл в серии 3-0.

Четвёртый матч серии, который может принести «Селтикс» чемпионское звание, также состоится в Далласе и пройдёт в ночь с 14 на 15 июня мск.