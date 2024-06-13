ESPN: Джей Джей Редик пройдёт собеседование на пост главного тренера «Лейкерс»

Экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джей Джей Редик официально пройдёт собеседование на должность главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс» в эти выходные. Ожидается, что если он успешно его пройдёт, то продвинет свою кандидатуру на этот пост, об этом сообщают источники ESPN.

Ранее сообщалось, что несколько баскетболистов не хотят играть под руководством Джей Джей Редика. А также, что у «Лос-Анджелес Лейкерс» нет чёткого плана B в деле поиска нового тренера.

Напомним, руководство «Лейкерс» уволило главного тренера Дарвина Хэма, проработавшего в Калифорнии два сезона, при нём команда дошла до финала Западной конференции в прошлом розыгрыше плей-офф. После этого стали ходить слухи, что новым тренером станет именно Редик.