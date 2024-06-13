Андрей Ватутин: для меня нынешняя победа ЦСКА во многих аспектах неожиданная

Президент ЦСКА Андрей Ватутин высказался о победе клуба в минувшем сезоне Единой лиги.

«Для меня нынешняя победа во многих аспектах неожиданная. Это первая победа ЦСКА, который не имеет собственного дома.

Прекрасно знаете нашу ситуацию: молодёжка в одном месте, основная команда тренируется в Крылатском, большинство матчей проводит в «Мегаспорте», а офис находится на футбольной арене ЦСКА. Он очень красивый, [открывается множество великолепных видов], но это всё не твоё.

Третий год для нас является проблемой тот факт, что не можем всех собрать в одно время и место, почувствовать клубное товарищество и каждый день иметь визуальное и тактильное ощущение того, как работает и дышит молодёжный проект, как тренируется основа…

В моменты прошедших двух лет мне казалось, что, пока у ЦСКА не будет своего дома, вряд ли нам что-то удастся выиграть. Рад, что ошибся в своих ощущениях», — заявил Ватутин на канале «Взял Мяч».

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