Президент ЦСКА Ватутин: отлучение от Евролиги оказалось болезненным

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, как на клуб повлияло отстранение от Евролиги. Напомним, московский клуб является четырёхкратным чемпионом главного европейского турнира.

«Отлучение от Евролиги именно для ЦСКА оказалось самым болезненным. Дело в том, что ты 20 лет работаешь и играешь в совершенно иной парадигме. У тебя иные возможности, у тебя иного уровня игроки и тренеры, ты соперничаешь каждый день в самой высококонкурентной европейской баскетбольной среде. И волей, назовем это обстоятельствами, судьбы, в какой-то момент, я, по-моему, уже говорил об этом, тебя из элитного дома насильно переселяют в хрущёвку.

Время на адаптацию, на понимание того, что те инструменты, с которыми ты справлялся раньше, те практики, с которыми ты сталкивался, которые помогали тебе там выходить в «Финал четырёх», они не работают. Это совсем другое, совсем другая история.

Мне один товарищ сказал, что ему меня жалко. Спросил, о чём он говорит. Отвечает, что у меня явно дауншифтинг за последние три года. Это он не хотел меня обидеть. Это просто как бы его оценка тех обстоятельств, что я работал раньше в Евролиге, претендовал каждый год на победу в ней. Я с ним не согласился. Есть вещи, на которые ты повлиять не можешь. Мы сейчас можем сколько угодно обсуждать, справедливо-несправедливо отлучение от Евролиги, но мы не можем поменять эту ситуацию. Она такая, какая есть. И просто многие наши конкуренты внутри России давно и успешно научились работать в этих обстоятельствах. На этом рынке игроков, на этом рынке тренеров, на этом уровне задач и так далее. Я, наверное, ни для кого не открою Америку, если скажу, что при всём уважении к турниру Единой лиги ВТБ приоритетом всегда была Евролига.

Вы не представляете, насколько сложно сейчас, наверное, выражу общее мнение не только как руководитель ЦСКА, но и других российских клубов, тяжело подписывать иностранных качественных баскетболистов в Россию», — заявил Ватутин на канале «Взял Мяч».

Сколько метров в самом высоком баскетболисте:

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