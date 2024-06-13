Владимир Гомельский назвал самых сильных российских игроков в Единой лиге

Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта о сильнейших российских игроках, которые выступают в Единой лиге ВТБ в данный момент.

«Разыгрывающий — Антон Глазунов, атакующий защитник – Дмитрий Кулагин, лёгкий форвард — Антон Астапкович или Никита Курбанов, мощный форвард — Андрей Лопатин или Андрей Воронцевич, центровой — Андрей Мартюк. Я бы отметил ещё Емченко, Ухова, Руженцева, Абдулбасирова и Минченко», — написал Гомельский.

Напомним, ЦСКА стал победителем минувшего сезона Единой лиги, одолев казанский УНИКС. Для красно-синих эта победа стала 11-й в истории. Последний раз армейцы побеждали в Единой лиге в сезоне-2020/2021. Тогда в финальной серии ЦСКА также победил УНИКС.

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