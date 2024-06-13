Экс-игрок «Пармы» Би Джей Джонсон подписал контракт с «Локомотивом»

Би Джей Джонсон, игравший в минувшем сезоне за «Парму», подписал контракт с «Локомотивом-Кубань», сообщает пресс-служба клуба. Краснодарцы и пермяки встречались в минувшем плей-офф на стадии четвертьфинала.

По ходу розыгрыша Единой лиги сезона-2023/2024 Джонсон принял участие в 38 матчах, где он в среднем набирал 18,5 очка, 5,1 подбора и 1,7 перехвата. Он помог «Парме» занять пятое место в группе «А». В первом раунде плей-офф пермяки уступили «Локо» со счётом 0-3.

28-летний баскетболист не был выбран ни одной командой НБА на драфте 2018 года, но затем получил шанс в «Атланте Хоукс», «Сакраменто Кингз» и «Орландо Мэджик». На счету Би Джея 21 матч в североамериканской лиге.

Позапрошлый сезон Джонсон провёл в «Бетисе», после чего оказался в России.

Баскетбольный тренер упал на паркет во время матча: