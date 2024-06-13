Андрей Ватутин рассказал о причинах увольнения Эмила Райковича из ЦСКА

Президент ЦСКА Андрей Ватутин высказался об увольнении Эмила Райковича с поста главного тренера команды. Напомним, решение вступило в силу прямо перед началом минувшего плей-офф.

«У нас нет кнопки паники, у нас есть кнопка «пуск» или «отмена пуска». В ситуации с отставкой очень важен был тайминг принятия решения. До последнего матча в регулярке у нас сохранялись шансы на первое место. Нельзя забывать о том, что в начале третьего круга получил травму системообразующий игрок Каспер Уэйр.

У тренера всегда было объяснение тому, что команда играет неровно. Мы, в принципе, ожидали, что третий круг получится. Я давал интервью перед третьим кругом и сказал, что нас ждет тяжёлый период без Каспера и так далее. Ты анализируешь не только счёт на табло, но и то, что происходит в раздевалке, то, как общаются игроки, свои разговоры с тренером и так далее. Где-то за месяц до игры в Казани, в течение, наверное, всего третьего круга, стало появляться ощущение, что мы, да, движемся не в том направлении, в котором хотелось бы.

Но получилось так, что мы выиграли в Краснодаре, выиграли ещё один матч, потом «Зениту» проиграли в равной борьбе дома. То есть у нас всё время были шансы. У нас всё время были шансы, и я с коллегами постоянно обсуждал возможность перемен на тренерском мостике. И если это делать, то когда? Наверное, не слишком логично было бы делать это до того, как не определилась судьба первого места в регулярном чемпионате. Не совсем логично даже при плохой игре увольнять тренера, который идёт на первом месте в регулярном сезоне. А шансы остаться первыми всегда были. И мои разговоры с Эмилом вовсе не убедили меня в том, что он опустил руки, не готов бороться.

Он делал свой максимум. Другой вопрос, что этого максимума в итоге не хватило, но упрекнуть его в том, что он где-то недоработал, я не могу. Он сделал всё, что мог, и мы когда прощались, я об этом сказал. У меня было несколько таких дат, когда мы могли на это пойти. Я для себя решил, что определяющей будет игра в Казани.

Занимаем первое место — едем дальше с тем же рулевым, проигрываем — меняем. Мы проиграли, дальше звонок Андреасу. Для меня было в хорошем смысле приятным сюрпризом то, что он согласился приехать на полтора месяца. Потому что, как правило, все тренеры, с которыми ты в таких ситуациях разговариваешь, готовы приходить на полтора года, два с половиной. Они не будут рисковать своей репутацией из-за полутора месяцев работы.

Возвращаясь к вопросу о тайминге решения, мне не хотелось делать отставку перед игрой в Казани или перед двумя матчами последнего третьего круга, потому что это совершенно другая ситуация для приехавшего нового тренера. Будь то Андреас или кто угодно. Ты попадаешь под каток в Казани, сразу вопрос: «Для чего ты поменял, чтобы что?»

Мы приняли решение что-то сделать, пойти на риск. Я отнюдь не рассчитывал, что окажусь вот в этой студии спустя полтора месяца. В принципе, был готов к любому результату. Идея моя, но я благодарен коллегам, благодарен совету клуба за поддержку.

Не буду скромничать. Думаю, что это значимое лично для меня решение, и я очень рад, что оно оказалось правильным, привело к победе. Давать себе какие-то индивидуальные оценки мне неправильно, но, согласитесь, приятно пойти на риски, которые приводят команду к победе», — заявил Ватутин на канале «Взял Мяч».

Однорукий баскетболист уверенно чувствует себя на площадке: