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Президент ЦСКА Ватутин: мы сократили бюджет за счёт снижения зарплат российским игрокам

Президент ЦСКА Ватутин: мы сократили бюджет за счёт снижения зарплат российским игрокам
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Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о том, какую финансовую стратегию преследовал клуб перед началом минувшего сезона.

«Мы начали селекцию этого сезона с переговоров о понижении зарплаты российским игрокам, чтобы иметь какое-то пространство для манёвра. Мы сократили бюджет до минимума. Я весь год ребятам говорил спасибо, ещё раз говорю большое спасибо за то, что они пожертвовали личным ради успеха команды.

Надеюсь, что премиальные, которые ребята получат за победу в Единой лиге, как-то компенсируют их добрую волю», — заявил Ватутин на канале «Взял Мяч».

ЦСКА смог выиграть титул минувшего розыгрыша Единой лиги спустя три года. В финале армейцы победили УНИКС со счётом 4-1.

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