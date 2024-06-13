Ватутин: сейчас невероятно сложно привлечь иностранного тренера в Россию

Президент ЦСКА Андрей Ватутин высказался по поводу сложности приглашения статусного иностранного тренера в Россию.

«Сейчас невероятно сложно привлечь иностранного тренера в Россию, потому что как и для игроков, так и для тренеров приоритет – это команды, которые играют в еврокубках. Возможно, открою небольшой секрет. Два года назад Райкович не был первым кандидатом на работу главного тренера ЦСКА. У нас были очень хорошие собеседования с другим тренером, который после этого добился больших успехов. Не хочу называть фамилию, он по семейным соображениям отказался.

Поэтому очереди среди как иностранных игроков, так и тренеров в ЦСКА нет. Если сделать табличку x2, а ещё лучше x3, очередь будет. Никаких проблем. Я не исключаю, что приедут топы, которые могли бы входить в пятёрку лучших игроков Евролиги. Но в этом нет никакого смысла. С таким ресурсом выигрывать чемпионат Единой лиги не имеет большого интереса», — заявил Ватутин на канале «Взял Мяч».

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