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Евгений Воронов останется в МБА на следующий сезон

По информации «Чемпионата», МБА продлит контракт с капитаном Евгением Вороновым. Соглашение будет рассчитано на один сезон.

38-летний баскетболист выступает за московский клуб с 2022 года. Ветеран помог команде выйти в четвертьфинал Единой лиги в дебютном сезоне. В минувшем розыгрыше МБА не смог повторить это достижение, остановившись на стадии плей-ин. Воронов показывал следующие цифры в сезоне-2023/2024: 9,2 очка и 2,6 подбора.

Евгений является пятикратным участником Матча всех звёзд (2017, 2018, 2019, 2022, 2023). Защитник имеет обширный опыт выступления за сборную России, вместе с который выиграл бронзу на Олимпийских играх 2012 года.

Воронов выступал в ряде элитных российских клубов таких, как «Зенит», ЦСКА, УНИКС и «Локомотив-Кубань».

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