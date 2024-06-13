Лука Дончич показал ужасную статистику в заключительных четвертях финала с «Бостоном»

Словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич демонстрирует далеко не лучшие показатели в четвёртых четвертях финальной серии НБА с «Бостон Селтикс». В общей сложности за три игры баскетболист смог набрать только восемь очков в заключительных отрезках встреч.

Помимо восьми очков, Дончич оформил четыре потери, четыре фола, а также попадал броски с точностью в 20%. Луке не удалось забросить ни одного трёхочкового за четыре попытки.

«Селтикс» ведёт в серии со счётом 3-0. Следующая игра пройдёт в Далласе. В истории НБА ни одна команда не выигрывала противостояния, проиграв первые три матча.

По ходу серии словенец в среднем набирает 29,7 очка, 9,0 подбора и 6,0 передачи.

Дончич подарил игрокам и тренерам «Далласа» электровелосипеды: