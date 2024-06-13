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Журналист ESPN: Леброн по сути и так проводил собеседование с Редиком на подкасте

Журналист ESPN: Леброн по сути и так проводил собеседование с Редиком на подкасте
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Журналист Брайан Уиндхорст прокомментировал новость о том, что «Лос-Анджелес Лейкерс» проведёт собеседование на должность главного тренера с экс-игроком НБА Джей Джей Редиком.

«Честно говоря, Леброн по сути и так проводил собеседование с Редиком на совместном подкасте. Они подробно разбирали атакующую систему «Лейкерс», всё в деталях обсудили. Всё это было выложено в публичный доступ, и это наверняка видели руководители «Лос-Анджелеса»», — заявил Уиндхорст на телеканале ESPN.

Ранее сообщалось, что несколько баскетболистов не хотят играть под руководством Джей Джей Редика. А также, что у «Лос-Анджелес Лейкерс» нет чёткого плана B в деле поиска нового тренера.

Напомним, руководство «Лейкерс» уволило главного тренера Дарвина Хэма, проработавшего в Калифорнии два сезона, при нём команда дошла до финала Западной конференции в прошлом розыгрыше плей-офф. После этого стали ходить слухи, что новым тренером станет именно Редик.

Дуэйн Уэйд на матче «Лейкерс»

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