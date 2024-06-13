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Источник: Теодосич продлит контракт с «Црвеной Звездой» на следующий сезон

Источник: Теодосич продлит контракт с «Црвеной Звездой» на следующий сезон
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Разыгрывающий Милош Теодосич продлит контракт с «Црвеной Звездой» на следующий сезон, сообщает инсайдер Лука Д'Алессандро. Сербский игрок выступает за белградский клуб с лета 2023 года.

В минувшем сезоне Евролиги Милош в среднем набирал 9,4 очка и 5,9 ассиста. Сербский клуб занял 16-е место в таблице регулярного чемпионата и не смог пробиться в зону плей-ин.

Прежде чем вернуться в сербский чемпионат, Теодосич провёл четыре сезона в «Виртус Болонье», два года в «Лос-Анджелес Клипперс», шесть сезонов в московском ЦСКА и четыре – в «Олимпиакосе». Теодосич является победителем Евролиги 2016 года, а также становился MVP турнира в 2010-м.

В сборной Сербии Милош выиграл серебро Олимпиады, чемпионата мира и Европы.

«Црвена Звезда» в драматичной концовке победила «Партизан»:

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