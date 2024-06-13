Инсайдер Чарания: есть шанс, что Порзингис сыграет в четвёртом матче финала

Авторитетный инсайдер Шэмс Чарания сообщил о статусе бигмена «Бостон Селтикс» Кристапса Порзингиса перед четвёртой игрой финальной серии НБА с «Даллас Маверикс».

«Есть шанс, что Порзингис сыграет в четвёртом матче финала. У игрока диагностировали разрыв медиального ретинакулума, да, но Кристапс может свободно двигаться, он тренируется. Медицинский штаб не верил, что он будет готов к игре, но латвиец продолжает тренироваться. Сегодня его нагрузка увеличится. Если он будет двигаться и чувствовать себя как нужно, то медицинский штаб может ему разрешить сыграть в следующем матче серии. Вы сами знаете, что он очень хочет играть. Он работал ради этого весь год», — заявил Чарания на шоу Run It Back.

Порзингис проводит бросковую тренировку на базе «Бостона»: