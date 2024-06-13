«Мы способны на это». Лука Дончич — о камбэке в финальной серии с «Бостоном»

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич ответил на вопрос, как команда будет настраиваться на четвёртый матч финальной серии НБА с «Бостон Селтикс», учитывая три поражения в первых трёх встречах.

«Мы продолжаем верить. В регулярном сезоне у нас была неудачная серия из пяти или шести поражений. Затем мы смогли всё перевернуть, выиграли 17 встреч из 19 и напрямую попали в плей-офф. Понимаю, что это была регулярка, но в тот плохой момент мы смогли собраться и объединиться, атмосфера улучшилась в разы. Мы просто продолжим верить. Мы уже обсудили это в раздевалке. Я знаю, что мы способны на это. Мы не будем сдаваться до самого конца», — заявил Дончич на пресс-конференции.

Президент «Реала» прилетел в США, чтобы поддержать Дончича: