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Джейсон Тейтум: вы все и так скажете, что мы никого сильного не обыграли на пути к финалу

Джейсон Тейтум: вы все и так скажете, что мы никого сильного не обыграли на пути к финалу
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Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум ответил на вопрос, можно ли считать нынешнюю команду одним из лучших коллективов в истории франшизы.

«Было бы здорово войти в ряд великих команд. Но вы и так все скажете, что мы никого сильно не обыграли на пути к финалу. Так что для того, чтобы войти в ряд лучших команд «Селтикс» в истории, нам надо выиграть титул и в следующем году тоже», — заявил Тейтум на пресс-конференции.

«Бостон» ведёт со счётом 3-0 в финале с «Даллас Маверикс». Таким образом, «кельты» имеют шанс выиграть 18-е чемпионство в своей истории.

По ходу текущего постсезона «Селтикс» проиграли всего две встречи: одну в серии первого раунда с «Майами Хит», другую – в противостоянии с «Кливленд Кавальерс».

Тейтум дал Харту примерить джерси своего сына:

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