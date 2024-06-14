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Журналист FOX Бруссард: защита Дончича в финале ужасна

Журналист FOX Бруссард: защита Дончича в финале ужасна
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Спортивный обозреватель телеканала FOX Sports Крис Бруссард высказал своё мнение о том, как играет в защите разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич по ходу финала.

«Защита Дончича в финале — ужасна. Да, он собирает некоторые перехваты, он лидер своей команды по этому показателю. Но это не значит, что он хорош в обороне. Игроки «Бостона» проходят через него с лёгкостью. Не забудем и о том, как он постоянно жалуется на судей. В НБА много кто регулярно выражает недовольство арбитрами, но Лука самый яркий представитель этого явления.

Но говорить, что он главный виновник того, что они уступают 0-3, — это сумасшествие. Эта команда находится в финале только благодаря Луке», — заявил Бруссард на шоу First Things First.

У Дончича забрали пиво после выхода «Далласа» в финал НБА:

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