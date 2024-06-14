Стало известно, появится ли «Динамо» Владивосток в Единой лиге в следующем сезоне

Президент и главный тренер «Динамо» Владивосток Эдуард Сандлер рассказал, что Единая лига ВТБ отказала команде в её заявке на участие в турнире в следующем сезоне. Ранее президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко говорил, что «Динамо» из Владивостока —единственный потенциальный новичок соревнований в новом сезоне. Эдуард высказался по этому поводу, отметив, что команда будет работать над вхождением в турнир и дальше.

«Мне понравилась наша работа с лигой в контексте заявки приморского «Динамо». Знаете, во всех хороших системах должны быть порядок и правила, они есть в системе ЕЛ ВТБ, но и исключениям порой тоже есть место. Я не увидел и не ощутил никакого пренебрежения со стороны руководства и менеджмента лиги, хотя формально нам могли отказать в первую же минуту подачи заявки, так как её срок был 25 апреля, а в этот день мы только выиграли полуфинал у Ревды и всю энергию направили на победу в чемпионате. Подавать тогда заявку и привлекать внимание к себе в такой ситуации – это верный путь к поражению в финале.

Поэтому ощущение реальности идеи подачи заявки к нам пришло только в тот момент, когда во Владивостоке в наших руках и в руках наших руководителей оказался заветный трофей. Ощутив поддержку и гарантии, мы в ускоренном режиме начали производить действия по подаче заявки, но не во всех важных делах есть место для спешки.

К Владивостоку в лиге отнеслись очень внимательно, мы вместе работали и формировали ответы на вопросы лиги, всю дистанцию и до 11 мая я осознавал реальность происходящего. Владивосток посетила комиссия в составе сотрудников лиги по направлениям, и у меня не осталось ни малейшего сомнения в том, что клуб отработал на 99% эту заявку, один процент я всегда оставляю на стечение обстоятельств, которые, я считаю, и сыграли ключевую роль в этой истории.

Мне максимально понятна позиция лиги, не всё должно быть завязано на словах, я всегда говорю игрокам такую фразу: «Есть слова, а есть действия». Лига находится в стрессе, слишком много негативных примеров банкротства команд: сначала слетел Минск, затем московская «Руна» — команда, которая играла в лиге первый год. В такой ситуации брать на себя ответственность менеджменту лиги очень сложно, нужны железные аргументы. Если бы «Руна» справилась со своей реальностью и осталась в игре, существовала бы ниша для риска и соответствующее число команд, и, я уверен, нас бы взяли, это моё личное мнение. На словах и на бумаге «Динамо» выглядело хорошо.

Риторики о том, что Владивосток далеко, что какие-то команды не хотят летать, в наших рабочих диалогах с лигой и с командами лиги не наблюдалось. Все без исключения клубы высказали нам поддержку. То, что в официальных заявлениях менеджмент лиги вынужден выбирать формулировки на основе регламента, вызывает лично у меня понимание, и это корректный подход к делу», — приводит слова Сандлера пресс-служба команды.

Напомним, в минувшем сезоне «Динамо» из Владивостока стало победителем Суперлиги. В решающем противостоянии команда обыграла подмосковные «Химки». Счёт в серии был 3-1.

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