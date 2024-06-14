Стефен Карри высказался о смерти Джерри Уэста, чей силуэт стал логотипом НБА

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри отреагировал на уход из жизни прославленного баскетболиста и члена Зала славы Джерри Уэста. Легендарный игрок скончался 12 июня. Ему было 86 лет. Силуэт Уэста используется в логотипе НБА на протяжении ряда десятилетий.

«Лого. Бесконечно благодарен за то, что был с ним знаком и находился рядом с ним. Во многом он содействовал всему мировому баскетболу. Его наследие будет жить вечно. Спасибо. Покойся с миром», — написал Карри на своей странице в социальных сетях.

Напомним, за время игровой карьеры Уэст завоевал один чемпионский титул (1972), получил одну награду MVP финала, 14 раз принимал участие в Матчах всех звёзд. Всю карьеру Джерри провёл в «Лос-Анджелес Лейкерс».

Главные новости дня: