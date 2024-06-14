МБА объявила о новом контракте с 38-летним капитаном Евгением Вороновым

Баскетбольный клуб МБА заключил новый контракт с 38-летним капитаном Евгением Вороновым. Об этом информирует пресс-служба московской команды. Детали контракта не называются. Ранее «Чемпионат» сообщал, что стороны заключат соглашение.

38-летний игрок выступает за МБА с 2022 года. Ветеран помог команде выйти в четвертьфинал Единой лиги в дебютном сезоне. В минувшем сезоне Единой лиги защитник принял участие в 34 матчах, в которых в среднем набирал девять очков, совершал 2,6 подбора, отдавал 2,1 передачи и выполнял один перехват. Является пятикратным участником Матча всех звёзд (2017, 2018, 2019, 2022, 2023). За время карьеры выступал за такие команды, как «Зенит», ЦСКА, УНИКС, «Локомотив-Кубань» и многие другие.

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