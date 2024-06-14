Названы показатели посещаемости игр WNBA, которые резко подскочили за счёт Кейтлин Кларк

Показатели посещаемости матчей с участием молодой американской баскетболистки Кейтлин Кларк подскочили на 87% по сравнению со средней посещаемостью других игр. Об этом информирует Sportscasting.

Также сообщается, что на долю Кларк приходится 33,5% от общей посещаемости Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) в 2024 году. Кроме того, Sportscasting приводит следующие данные:

1) Когда Кларк выходит на площадку, матчи WNBA с её участием посещает в среднем 15 591 болельщик (+105%) по сравнению с 7 645 болельщиками, когда она не играет;

2) На выезде у «Индианы Фивер» с участием Кларк в среднем на 36% больше болельщиков (15 142), чем у любой другой команды WNBA.

Ранее Майкл Портер сравнил Кейтлин Кларк со Стефеном Карри.

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