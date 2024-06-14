Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Американец Рэйшон Хэммондс покинул «Автодор» и перейдёт в клуб Южной Кореи

Американец Рэйшон Хэммондс покинул «Автодор» и перейдёт в клуб Южной Кореи
Комментарии

«Автодор» объявил об уходе центрового Рэйшона Хэммондса. Стороны решили не продолжать сотрудничество после окончания предыдущего контракта. Сообщается, что в новом сезоне американец будет выступать за корейский клуб «КТ СоникБум».

В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ Хэммондс принял участие в 41 матче, где в среднем набирал 16,2 очка, совершал 6,3 подбора и отдавал 1,2 передачи. Также Рэйшон принял участие в Матче всех звёзд Единой лиги.

«Благодарим Рэйшона за сезон и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении саратовского клуба.

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Пармы» Би Джей Джонсон подписал контракт с «Локомотивом-Кубань».

Материалы по теме
Экс-игрок «Пармы» Би Джей Джонсон подписал контракт с «Локомотивом»

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android