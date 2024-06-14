Американец Рэйшон Хэммондс покинул «Автодор» и перейдёт в клуб Южной Кореи

«Автодор» объявил об уходе центрового Рэйшона Хэммондса. Стороны решили не продолжать сотрудничество после окончания предыдущего контракта. Сообщается, что в новом сезоне американец будет выступать за корейский клуб «КТ СоникБум».

В завершившемся сезоне Единой лиги ВТБ Хэммондс принял участие в 41 матче, где в среднем набирал 16,2 очка, совершал 6,3 подбора и отдавал 1,2 передачи. Также Рэйшон принял участие в Матче всех звёзд Единой лиги.

«Благодарим Рэйшона за сезон и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении саратовского клуба.

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Пармы» Би Джей Джонсон подписал контракт с «Локомотивом-Кубань».

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