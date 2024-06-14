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Гомельский объяснил причины поражения «Далласа» в третьем матче финала НБА с «Бостоном»

Гомельский объяснил причины поражения «Далласа» в третьем матче финала НБА с «Бостоном»
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Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о третьем матче финальной серии НБА между «Даллас Маверикс» и «Бостон Селтикс». Встреча закончилась победой «Бостона» 106:99. Счёт в серии стал 3-0 в пользу «Селтикс».

НБА - плей-офф . Финал. 3-й матч
13 июня 2024, четверг. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
99 : 106
Бостон Селтикс
Бостон
Даллас Маверикс: Ирвинг - 35, Дончич - 27, Вашингтон - 13, Лайвли - 11, Гэффорд - 6, Грин - 3, Экзам - 2, Джонс - 2, Харди, Пауэлл, Лоусон, Хардуэй-младший, Проспер, Клебер , Моррис
Бостон Селтикс: Тейтум - 31, Браун - 30, Уайт - 16, Холидэй - 9, Хозер - 9, Хорфорд - 8, Тиллман - 3, Притчард, Бриссетт, Уолш, Корнет, Спрингер, Михайлюк, Кета

«Честно признаюсь, я ожидал другого исхода. Мне казалось, что на глазах своих болельщиков «Даллас» соберётся и победит. Очень ровная первая половина. Очень ровная. И вдруг в третьей четверти совершенно неожиданно «Бостон» оторвался на 15 очков, а в четвёртой к ним добавилось ещё шесть очков. Минус 21.

И вот только при «-21» «Даллас» начал камбэк. Я не болею за «Даллас». Но вот чем дольше продолжался этот камбэк, тем больше я радовался. И я был уверен, что «Даллас» догонит и перегонит. Когда разрыв в счёте был сокращён до одного очка, а на табло оставалось четыре минуты, прозвучал сигнал тревоги. Лидер «Далласа» Лука Дончич получил шестой фол и покинул площадку. И «Бостон» неожиданно для болельщиков «Далласа» начал показывать ту игру, которую он показывал на протяжении первых двух игр, и в итоге матч вырвал.

Можно ли обвинять тренера «Далласа» в том, что он не уберёг своего лидера? Я думаю, что можно. Тренер такие вещи на автомате просчитывает, но тут не получилось. Кроме того, сказались длина скамейки, качество ротации и, конечно, то, что игроки, выходящие со скамейки у «Бостона», играют в защите не хуже тех, которые играют в стартовом составе. У «Далласа» такого качества нет», — сказал Гомельский у себя в социальных сетях.

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