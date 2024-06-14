Стал известен состав участников Единой лиги в сезоне-2024/2025

Состоялся Совет Единой лиги ВТБ, в ходе которого был оглашён ряд решений. Во время мероприятия были утверждены состав участников, формат и регламент следующего сезона чемпионата.

Как информирует пресс-служба Единой лиги, в новом сезоне сыграют 12 команд. В их число войдут следующие российские клубы: «Автодор», «Енисей», «Зенит», «Локомотив-Кубань», МБА, «Пари Нижний Новгород», «Парма», «Самара», УНИКС, «Уралмаш» и ЦСКА, а также «Астана» из Казахстана.

Напомним, победителем минувшего сезона Единой лиги стал московский ЦСКА. В финальной серии армейцы одолели казанский УНИКС. Для красно-синих эта победа стала 11-й в истории. Последний раз ЦСКА побеждал в Единой лиге в сезоне-2020/2021. Тогда в финальной серии красно-синие также победили УНИКС.

Главные новости дня: