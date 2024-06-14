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«Руна» и «Минск» официально не сыграют в новом сезоне Единой лиги

«Руна» и «Минск» официально не сыграют в новом сезоне Единой лиги
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«Руна» и «Минск» не примут участия в следующем сезоне Единой лиги ВТБ. Об этом информирует пресс-служба чемпионата. Решение было озвучено в ходе Совета Единой лиги, который состоялся сегодня, 14 июня, в Москве.
При этом отмечается, что «Минск» сыграет в чемпионате Единой молодёжной лиги.

Напомним, по итогам первой части регулярного чемпионата Единой лиги «Руна» и «Минск» заняли девятое и 14-е место соответственно. Во второй части регулярки команды выступали в группе «Б» и в плей-офф пробиться не сумели. Победителем минувшего сезона Единой лиги стал московский ЦСКА. В финальной серии армейцы одолели казанский УНИКС. Для красно-синих эта победа стала 11-й в истории.

Ранее Совет Единой лиги назвал состав участников в сезоне-2024/2025.

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