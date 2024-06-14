Сергей Кущенко и Илона Корстин переизбраны на свои должности в Единой лиге

Сергей Кущенко переизбран на должность президента Единой лиги ВТБ, Илона Корстин сохранила пост генерального директора. Это решение было принято в ходе Совета Единой лиги, который состоялся сегодня, 14 июня, в Москве.

Отмечается, что оба функционера переизбрались на четыре года.

Напомним, победителем минувшего сезона Единой лиги стал московский ЦСКА. В финальной серии армейцы одолели казанский УНИКС (4-1 в серии). Бронзовые медали завоевали игроки «Зенита». В матче за третье место клуб из Санкт-Петербурга победил краснодарский «Локомотив-Кубань» (3-1 в серии).

Ранее Единая лига назвала регламент турнира на сезон-2024/2025. В чемпионате сыграют 12 команд: 11 из Российской Федерации и один клуб из Казахстана.